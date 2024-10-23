Следователи проверяют обстоятельства обрушения потолка в многоквартирном доме Инкермана

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка доводов граждан из социальных сетей о бездействии управляющей компании в Инкермане, в результате чего произошло обрушение потолка в одной из квартир дома.

В ходе мониторинга телеграм-каналов выявлено видео, в котором жители многоквартирного дома города Инкерман сообщают об упавшей потолочной отделке в квартире: несколько лет назад управляющая компания устранила течь крыши, однако прогнившие балки представляют угрозу для проживающих здесь граждан. Вместе с тем уполномоченные работники решать существующую проблему отказались, предложив жильцам сделать это самостоятельно, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время следователями следственного отдела по Балаклавскому району проводится осмотр жилища, изучается документация управляющей компании, действиям работников которой будет дана процессуальная оценка.

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