Следователи проводят проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте

Сегодня утром после тушения пожара в жилом доме по улице Сосновая города Ялты были обнаружены тела трех лиц. В настоящее время на месте возгорания работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших, — отмечают в пресс-службе ведомства.

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