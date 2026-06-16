Следователи проводят проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели трех жителей Ялты.
Сегодня утром после тушения пожара в жилом доме по улице Сосновая города Ялты были обнаружены тела трех лиц. В настоящее время на месте возгорания работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших, — отмечают в пресс-службе ведомства.
В рамках пожарно-технической экспертизы будет установлен точный очаг и причина возгорания.
источник: Следственный комитет Крыма и Севастополя
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя