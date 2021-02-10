Следователи раскрыли декабрьское убийство жительницы Бахчисарая. Дело передано в суд

По информации Следкома, завершено расследование уголовного дела (ч 1 ст. 105 УК РФ) в отношении 42-летнего жителя Бахчисарая, обвиняемого в совершении жестокого убийства сожительницы.

12 декабря 2020 года в квартире дома по улице Комсомольцев Бахчисарая во время семейного застолья между гражданскими супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина сначала избил сожительницу, а после нанес ножом 28 ударов в различные части тела. Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По ходатайству следствия судом был заключен под стражу. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал, — сообщили в Следственном комитете.

Сотрудниками следственного отдела по Бахчисарайскому району в ходе расследования уголовного дела собрана вся необходимая доказательственная база, в связи с чем расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.