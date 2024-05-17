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Следователи Севастополя проверяют обстоятельства смерти десятилетней школьницы
Фото: Следком

Следователи Севастополя проверяют обстоятельства смерти десятилетней школьницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:42 17.05.2024

Следователями следственного отдела по Ленинскому району г. Севастополя Главного следственного управления выясняются обстоятельств инцидента, связанного со смертью во время занятий физкультурой 10-летней девочки – ученицы 3-го класса одной из школ Севастополя.

Организована процессуальная  проверка, выясняются все обстоятельства и иные возможные факты противоправных действий в отношении несовершеннолетней. В настоящее время назначена и проведена  медицинская экспертиза.

В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и органов профилактической работы. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение, — сообщили в Следкоме.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле  руководителя  Главного следственного управления Владимира Николаевича Терентьева, а также на личном контроле Главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который распорядился представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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