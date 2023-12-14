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Следователи Севастополя проводят проверку сведений о незаконном строительстве  

Следователи Севастополя проводят проверку сведений о незаконном строительстве  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:32 14.12.2023

По поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка сведений, озвученных в эфире севастопольского телеканала. Вот этот репортаж – о «проблемном вопросе» Президенту РФ.

Жители улицы Адмирала Макарова сообщили об опасном оползневом склоне: из-за незаконного строительства в охранной зоне объектов культурного наследия (ансамбля жилых домов и Первого бастиона) грунт рискует в любой момент сползти на расположенную ниже железную дорогу вместе с историческими памятниками и новой детской площадкой, а недавний ураган и затяжные дожди только усугубили ситуацию. Жители города-Героя уточняют, что неоднократно обращались в различные ведомства, однако безрезультатно, — сообщили в Следкоме.

Следователями следственного отдела по Нахимовскому району в рамках проверки, которая организована на предмет статьи 293 УК РФ (халатность), поручено проверить законность ведения строительства и установить круг лиц, ответственных за обеспечение безопасности на указанной территории.

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Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

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