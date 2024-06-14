Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Следователи Симферополя устанавливают обстоятельства необеспечения пятилетнего малыша положенным медицинским препаратом
актуально в республике
Следователи Симферополя устанавливают обстоятельства необеспечения пятилетнего малыша положенным медицинским препаратом

Следователи Симферополя устанавливают обстоятельства необеспечения пятилетнего малыша положенным медицинским препаратом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:18 14.06.2024

В ходе мониторинга Телеграм-каналов сотрудниками Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю выявлено видеообращение, в котором житель Симферополя сообщает о необеспечении пятилетнего сына, страдающего заболеванием, положенным лекарством. Вот это видео.

Сообщается, что жизненно важный препарат в продаже отсутствует, получить его можно только через профильное ведомство.

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев в связи обстоятельствами дал указание возбудить уголовное дело, дав оценку действиям лиц, ответственных за закупку и поставку жизненно важного лекарства, — сообщили в Следкоме.

Также главный следователь полуострова поручил в оперативном порядке организовать личный прием родителей мальчика с целью тесного взаимодействия и принятия всех доводов.

Узнайте больше:  В День России крымские следователи отправили на фронт специально подготовленные «Нивы»

К проверке подключилась и крымская прокуратура.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами, — отметили в надзорном ведомстве.

 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.