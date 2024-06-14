Следователи Симферополя устанавливают обстоятельства необеспечения пятилетнего малыша положенным медицинским препаратом

В ходе мониторинга Телеграм-каналов сотрудниками Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю выявлено видеообращение, в котором житель Симферополя сообщает о необеспечении пятилетнего сына, страдающего заболеванием, положенным лекарством. Вот это видео.

Сообщается, что жизненно важный препарат в продаже отсутствует, получить его можно только через профильное ведомство.

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев в связи обстоятельствами дал указание возбудить уголовное дело, дав оценку действиям лиц, ответственных за закупку и поставку жизненно важного лекарства, — сообщили в Следкоме.

Также главный следователь полуострова поручил в оперативном порядке организовать личный прием родителей мальчика с целью тесного взаимодействия и принятия всех доводов.

К проверке подключилась и крымская прокуратура.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами, — отметили в надзорном ведомстве.