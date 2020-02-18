Следственный комитет и МВД проверят информацию о пытках подростка и его отца в Крыму

Сотрудники подразделения собственной безопасности крымского МВД приступили к проверке информации о применении пыток со стороны правоохранителей к юноше в Крыму. Если их вина подтвердится, полицейских привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом со ссылкой на региональное МВД пишет ТАСС .

Шум подняли накануне украинские СМИ. Сообщалось, что 17-летний житель Крыма заявил о пытках его током и избиении полицейскими ради признания в краже денег с автомойки. Пыткам, по его словам, подвергся также отец юноши. Инцидент произошел в конце января.

Информация, изложенная в публикации, доведена до сведения министра внутренних дел по Республике Крым. В настоящее время эта информация проверяется сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Крым, — уточнили в пресс-службе МВД по РК.