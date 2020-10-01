Следственный комитет объявил о завершении расследования дела экс-руководителя ООО «Крымспецстрой»

Обвинений много.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Крымспецстрой», обвиняемого в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере, полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев, легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 145.1, п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что бывший руководитель ООО «Крымспецстрой» с декабря 2016 по август 2018 года, используя свое служебное положение, похитил у Службы капитального строительства Республики Крым денежные средства, предоставленные из Федерального бюджета и бюджета Республики Крым в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Челноковский массив г. Феодосии на 800 мест», — сообщили в Следкоме.

В рамках заключенного контракта госзаказчик перечислил предприятию аванс в размере 210 миллионов рублей, частью которых (в сумме свыше 128 миллионов рублей) бывший руководитель ООО завладел. Затем, чтобы придать видимость деятельности, он дал указание подчиненному бухгалтеру перевести финансы на счета нескольких фирм, с которыми в дальнейшем были заключены договоры купли-продажи автотранспортных средства. В результате, действующий на тот момент руководитель предприятия легализовал свыше 6 миллионов рублей, полученные преступным путем.

Также следствием установлено, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за период с июня по сентябрь 2018 года на сумму свыше 450 тысяч рублей. В то время, как у руководителя имелась реальная возможность выплатить причитающиеся средства, однако финансы расходовались на другие цели.

С целью возмещения причиненного ущерба в рамках следствия был наложен арест на имущество фигуранта уголовного дела.

В настоящее время Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю расследование данного уголовного дела завершено. С утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.