Следственный комитет поможет крымскому инвалиду-колясочнику

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении прав инвалида-колясочника в селе Желябовке Республики Крым
В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России поступило обращение о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду в селе Желябовке Республики Крым. В январе прошлого года в многоквартирном жилом доме установлен пандус, не соответствующий предъявляемым требованиям. Передвижение по нему на коляске затруднено, в связи с чем самостоятельно выйти на улицу пожилой мужчина не может. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка, — сообщили в Следкоме.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя