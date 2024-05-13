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Следственный комитет поможет крымскому инвалиду-колясочнику
Иллюстрация: pikist.com

Следственный комитет поможет крымскому инвалиду-колясочнику

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 16:56 13.05.2024

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении прав инвалида-колясочника в селе Желябовке Республики Крым

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России поступило обращение о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду в селе Желябовке Республики Крым. В январе прошлого года в многоквартирном жилом доме установлен пандус, не соответствующий предъявляемым требованиям. Передвижение по нему на коляске затруднено, в связи с чем самостоятельно выйти на улицу пожилой мужчина не может. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка, — сообщили в Следкоме.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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