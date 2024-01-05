Следственный комитет разберется в истории с крымским сиротой, оставшимся без законного жилья

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Республики Крым о необеспечении его положенным по закону жильем.

К Председателю СК России А.И. Бастрыкину в Приемную «ВКонтакте» обратился сирота из Республики Крым. В 2019 году молодого человека включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В прошлом году суд обязал администрацию обеспечить сироту муниципальной жилплощадью, однако до настоящего времени его права не реализованы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли. Заявитель вынужден арендовать жилье за свой счет, что ставит его семью в затруднительное финансовое положение, — сообщает Информационный центр СК России.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах, — подчеркнули в Следкоме.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.