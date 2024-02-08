Следственный комитет разберется в обстоятельствах смерти пациента в больнице Джанкоя

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности жителю Республики Крым.

Как сообщили в региональном Следкоме, Следственными органами СК России по Республике Крым и г. Севастополю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительно установлено, что 2 февраля 2024 года в одну из больниц региона доставлен житель полуострова, где на протяжении более двух часов медицинская помощь ему не оказывалась. Через некоторое время после того, как мужчина был переведён в реанимационное отделение, он скончался, — сообщили в Следкоме.

Ни на что не «давим», не оказываем на следствие давление, но вот он – крик души дочери умершего. А вот и обстоятельная публикация «Мэш на волне». Есть о чем призадуматься. И следователям, и чиновникам от медицины. В Москве уже обратили внимание… В любом случае главе регионального Следкома Владимиру Терентьеву поручено во всем разобраться и доложить.