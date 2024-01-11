Следственный комитет разбирается в жилищных проблемах сироты из крымского села Крестьяновка

К Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через Информационный центр обратился 28-летний сирота из Республики Крым. В 2015 году ему было предоставлено домовладение в селе Крестьяновка, непригодное для проживания: в строении нарушена целостность кровли, отсутствуют коммуникации и отопление. Несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилого помещения, до настоящего времени его права не реализованы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Владимировичу Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — сообщили в Следкоме.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.