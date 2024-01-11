Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Следственный комитет разбирается в жилищных проблемах сироты из крымского села Крестьяновка
актуально в республике
Следственный комитет разбирается в жилищных проблемах сироты из крымского села Крестьяновка

Следственный комитет разбирается в жилищных проблемах сироты из крымского села Крестьяновка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:22 11.01.2024

К Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через Информационный центр обратился 28-летний сирота из Республики Крым. В 2015 году ему было предоставлено домовладение в селе Крестьяновка, непригодное для проживания: в строении нарушена целостность кровли, отсутствуют коммуникации и отопление. Несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилого помещения, до настоящего времени его права не реализованы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению начата процессуальная проверка.  Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Владимировичу Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — сообщили в Следкоме.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Узнайте больше:  «Соседские разборки» в Феодосии привлекли внимание руководителя Следственного комитета России

Следственный комитет разбирается в жилищных проблемах сироты из крымского села Крестьяновка

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.