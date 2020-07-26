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Следующая неделя в Крыму – короткая. На 31 июля пришелся Курбан-байрам
Фото: qmdi.org

Следующая неделя в Крыму – короткая. На 31 июля пришелся Курбан-байрам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 26.07.2020

В Крыму следующая рабочая неделя будет короткой в связи с праздником Курбан-байрам. Все дело в еще мартовском указе Главы РК Сергея Аксёнова.

Так, в связи с празднованием, 31 июля является выходным днём, это число приходится на пятницу.

Курбан-байрам – праздник «плавающий». Отмечается через 70 дней после праздника окончания поста Ураза-байрам. Этот священный праздник у мусульман посвящен завершению паломничества верующих в Мекку (Хаджа), и отмечается в память о поступке Ибрахима, описанном в Коране. Согласно повелению Аллаха, Ибрахим должен был принести в жертву своего сына Исмаила. Ибрахим был готов это сделать и начал обряд жертвоприношения. Однако, это была проверка, которую Аллах устроил для того, чтобы убедиться в преданности ему отца и его детей, и в последний момент ребенок был заменен на посланного с небес жертвенного барана (верблюда). С тех пор ежегодно данное животное приносится в жертву в день празднования Курбан-байрама, после чего делится на 3 части. Первую часть надлежит передать бедным и нуждающимся, вторую отдать родственникам, а третью оставить дома.

Таким образом, в Крыму, в честь праздника Курбан-байрам отдыхать будут три дня подряд: с пятницы 31 июля и до понедельника, 3 августа.

Следующая неделя в Крыму – короткая. На 31 июля пришелся Курбан-байрам

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