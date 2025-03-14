Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Следующая неделя для крымчан и севастопольцев будет короткой
Новости Республики
Следующая неделя для крымчан и севастопольцев будет короткой
фото: © РИА Новости . Дмитрий Макеев

Следующая неделя для крымчан и севастопольцев будет короткой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:13 14.03.2025

Крымчане на следующей рабочей неделе будут отдыхать во вторник, 18 марта, по случаю одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и выходным. Рабочими станут четыре дня – 17 марта, понедельник, а также 19, 20 и 21 марта.

В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.

Узнайте больше:  В Крыму стартовал новый поток обучающей программы «СВОё дело»

СПРАВКА: Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.

В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя».

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x