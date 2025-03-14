Следующая неделя для крымчан и севастопольцев будет короткой

Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и выходным. Рабочими станут четыре дня – 17 марта, понедельник, а также 19, 20 и 21 марта.

В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.

СПРАВКА: Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.