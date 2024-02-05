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Слепая крымчанка вместе с семьей продолжает помогать фронту
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Слепая крымчанка вместе с семьей продолжает помогать фронту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:40 05.02.2024

Инвалид по зрению – Светлана Донецкая передала для крымских бойцов еще одну партию связанных домашних носок и шапок в преддверии 23 февраля. Слепая пенсионерка решила помогать фронту в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!»

Светлана Адольфовна по зову души научилась вязать носки для бойцов на фронт. Сегодня она передала очередную партию «теплой помощи» для ребят, а Народный фронт порадовал её ответным сюрпризом от героев. Когда бойцы узнали, что у женщины диабет и активная работа руками помогает остановить боль, то очень попросили нас купить ей нужное количество пряди. А еще записали ответное послание.

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Светлане Адольфовне нельзя плакать, это вредно и больно, но слушая обращения, она еле сдерживала слезы. Вместе с новыми комплектами носков, героиня научилась вязать шапки, чтобы ребятам было теплее зимой, а еще вместе с нами записала послание для тех, кого уже считает своими детьми.

Я их вяжу, чтобы вы всегда были в тепле и чувствовали мою материнскую заботу!, — делится Светлана Донецкая.

К 23 февраля к каждому подарочному набору она приложила открытку от внучки!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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