Слесарь из Крыма выиграл полмиллиона рублей в лотерею. В моментальную...

На протяжении нескольких лет слесарь из Крыма — Олег Беляев* — участвует в лотереях с ТВ-трансляциями. Забирая в лотерейном киоске выигрыши с прошедшего розыгрыша, он впервые купил билет моментальной лотереи с дизайном «Миллионер». Под защитным слоем жителя Севастополя ждал выигрыш в размере 500 тысяч рублей.

Я долго вглядывался в билет и наконец осмелился показать его продавцу. Получил такой заряд адреналина, что после этого уже не мог здраво соображать. Консультант сама была в шоке и попросила меня так сильно не прыгать, а то под нами киоск развалится, — цитирует пресс-служба «Столото» мужчину.

Победитель родом из Омской области. Два года назад он переехал в Севастополь по работе. Призовые деньги мужчина добавит к накопленным и приобретет участок, на котором в будущем построит дом. Олег работает слесарем по ремонту газового оборудования. В свободное время отдыхает на море, посещает музеи и изучает достопримечательности живописного Крыма.

*фото публикуется с разрешения победителя