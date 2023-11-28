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Случай перед ским мостом. Керченские госавтоинспекторы  помогли водителю

Случай перед Крымским мостом. Керченские госавтоинспекторы  помогли водителю

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 14:14 28.11.2023

Инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Керчь лейтенант полиции Богдан Донсков и лейтенант полиции Рустем Аблаев несли службу на стационарном посту перед Крымским мостом. Машины двигались в плотном трафике, но у одного из транспортных средств возникли трудности – водитель не мог сдвинуться с места, в связи с чем на дороге образовался затор.

Сотрудники ДПС подошли выяснить причину остановки. Оказалось, что у водителя, следовавшего в сторону Краснодарского края, не заводится автомобиль. Чтобы не затруднять проезд остальным участникам дорожного движения, полицейские отбуксировали машину к своему посту. Причиной неполадки стал разряженный аккумулятор транспортного средства, — рассказали в МВД по РК.

Сотрудники Госавтоинспекции Керчи помогли устранить проблему и пожелали гостям Крыма хорошей дороги.

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