Случай в Севастополе: пытался угнать чужое авто… для ознакомительной экскурсии по городу

В Севастополе сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого, который пытался угнать автомобиль местного жителя.

Установлено, что 18-летний житель Мурманской области приехал в Севастополь на заработки и в свободное от работы время решил ознакомиться с достопримечательностями города-героя. Однако ездить на общественном транспорте парень не хотел, а его личный автомобиль ВАЗ-2107 остался в родном городе. Решение этой проблемы у него появилось спонтанно: проходя мимо одного из городских рынков, он заметил на парковке автомобиль такой же модели. Поскольку ему было хорошо известно, как можно без ключа запустить двигатель, мурманчанин решил угнать её. Для этого он разбил боковое стекло с водительской стороны, изнутри рукой открыл дверь и попал в салон, после чего путём замыкания проводов попытался запустить двигатель, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Эти манипуляции заметил наряд ППС. Дальше – дело техники. В итоге молодой человек сознался, что таким образом пытался угнать чужой автомобиль… для ознакомительной экскурсии.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ («Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.