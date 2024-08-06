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Слуховые аппараты: особенности, правила выбора и приобретение
фото: pikist.com

Слуховые аппараты: особенности, правила выбора и приобретение

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:59 06.08.2024

Слуховые аппараты – это электронные устройства, которые помогают людям с потерей слуха лучше воспринимать звуки. Они усиливают звуки из окружающей среды, делая их более доступными для восприятия. Представляют собой сложные миниатюрные устройства с множеством настроек и функций. Между тем, купить слуховые аппараты недорого, несмотря на их непростую «начинку», можно.

Рассмотрим основные компоненты слуховых аппаратов, типы, функции и современные технологии.

Основные компоненты слухового аппарата:

  • микрофон: улавливает звуки из окружающей среды и преобразует их в электрические сигналы.
  • усилитель: усиливает электрические сигналы, полученные от микрофона.
  • приемник (динамик): преобразует усиленные электрические сигналы обратно в звуковые волны и передает их в ухо.
  • батарея: обеспечивает питание устройства.
  • процессор: обрабатывает сигналы, применяя различные алгоритмы для улучшения качества звука и фильтрации шума.

Типы слуховых аппаратов:

Заушные (BTE – Behind-The-Ear):

  • размещаются за ухом, а звуковая трубка передает звук в ушной вкладыш, который вставляется в ушной канал.
  • подходят для людей с разной степенью потери слуха.
  • долговечные и мощные.

Внутриушные (ITE – In-The-Ear):

  • полностью располагаются внутри ушной раковины.
  • более незаметны, чем заушные.
  • подходят для людей с лёгкой и средней степенью потери слуха.

Внутриканальные (ITC – In-The-Canal) и полностью внутриканальные (CIC – Completely-In-Canal):

  • размещаются внутри ушного канала, практически незаметны.
  • подходят для лёгкой и средней потери слуха.
  • менее мощные и требуют более частой замены батареи.

Ресивер-в-канале (RIC – Receiver-In-Canal):

  • похожи на заушные аппараты, но динамик размещается внутри ушного канала, а не за ухом.
  • обеспечивают лучшее качество звука и меньше подвержены обратной связи.

Современные функции и технологии

Цифровая обработка звука:

  • слуховые аппараты могут обрабатывать звуки в режиме реального времени, устраняя шумы и улучшая качество речи.
  • позволяют индивидуально настраивать звук в зависимости от потребностей пользователя.

Беспроводные технологии:

  • возможность подключения к смартфонам, телевизорам и другим устройствам через Bluetooth.
  • приложения для настройки и управления слуховым аппаратом.

Шумоподавление и направление микрофонов:

  • уменьшают фоновый шум и усиливают звуки, исходящие из определенного направления.
  • помогают лучше слышать речь в шумных местах.

Режимы адаптации к окружающей среде:

  • автоматическая настройка в зависимости от обстановки (тихое место, шумная улица, разговор и т.д.).

Зарядка и долговечность:

  • современные модели часто оснащены аккумуляторами, которые можно заряжать, что устраняет необходимость частой замены батареек.

Совместимость с кохлеарными имплантатами:

  • в некоторых случаях слуховые аппараты могут использоваться в сочетании с кохлеарными имплантатами для улучшения слуха.

Отметим, слуховые аппараты значительно улучшили качество жизни людей с потерей слуха. Современные технологии и функции делают их более эффективными, удобными и адаптируемыми к индивидуальным потребностям пользователей. Выбор конкретного типа и модели слухового аппарата зависит от степени потери слуха, образа жизни и предпочтений пользователя.

Каким выбираются слуховые аппараты

Выбор слуховых аппаратов – это процесс, который требует внимательного подхода и участия специалиста. Обычно выбор проходит в несколько этапов и включает в себя следующие шаги:

Консультация с аудиологом:

  • первичная консультация: встреча с аудиологом или сурдологом для обсуждения симптомов и истории потери слуха.
  • сбор анамнеза: аудиолог собирает информацию о медицинской истории, образе жизни и потребностях пациента.

Аудиометрическое обследование:

  • тональная аудиометрия: измерение порогов слуха на разных частотах для определения степени и типа потери слуха.
  • тимпанометрия: оценка состояния среднего уха и барабанной перепонки.
  • тестирование восприятия речи: определение способности различать и понимать речь в разных условиях.

Определение потребностей и предпочтений:

  • образ жизни: учитываются профессиональные и личные обстоятельства (например, работа в шумной среде, активный образ жизни).
  • предпочтения в отношении стиля: внешний вид, размер и незаметность устройства.
  • технические требования: необходимость в дополнительных функциях, таких как беспроводное подключение, шумоподавление и т.д.

Выбор типа слухового аппарата:

  • аушные (BTE), внутриушные (ITE), внутриканальные (ITC) или ресивер-в-канале (RIC): выбор основывается на степени потери слуха, предпочтениях пользователя и рекомендациях специалиста.

Тестирование и настройка:

  • первичное тестирование: аудиолог проводит пробное ношение различных моделей для оценки комфорта и эффективности.
  • настройка: индивидуальная настройка аппарата под потребности пациента с использованием специального программного обеспечения.

Период адаптации и обучение:

  • период адаптации: пользователь привыкает к новому аппарату, что может занять несколько недель.
  • обучение: аудиолог обучает пользователя правильному использованию и уходу за аппаратом.

Регулярное обслуживание и коррекция:

  • последующие визиты: регулярные визиты к аудиологу для проверки и корректировки настройки аппарата.
  • обслуживание: очистка и техническое обслуживание аппарата, замена батареек или подзарядка аккумуляторов.

Важные факторы при выборе слухового аппарата:

  • степень потери слуха: разные модели и типы слуховых аппаратов подходят для разных уровней потери слуха.
  • удобство и комфорт: устройство должно быть удобным для повседневного ношения.
  • технические характеристики: важны функции, такие как шумоподавление, направленные микрофоны, возможность подключения к другим устройствам и т.д.
  • бюджет: стоимость слуховых аппаратов может значительно варьироваться. Важно учитывать не только цену устройства, но и расходы на обслуживание и аксессуары.
  • гарантия и сервисное обслуживание: наличие гарантии и доступность сервисного обслуживания играют важную роль.

Выбор слухового аппарата – это индивидуальный процесс, который требует тщательной оценки медицинских, технических и личных факторов. Сотрудничество с квалифицированным аудиологом или сурдологом является ключевым для успешного подбора и настройки устройства, что в конечном итоге улучшит качество жизни пациента.

Приобретение слуховых аппаратов

Продажа слуховых аппаратов осуществляется через специализированные магазины и центры слуха, которые предоставляют полный спектр услуг по подбору, настройке и обслуживанию слуховых аппаратов. Такие центры обычно имеют лицензированных аудиологов или сурдологов, которые проводят диагностику и помогают в выборе подходящего устройства. Вот несколько ключевых моментов о специализированных магазинах слуховых аппаратов:

Специализированные центры слуха:

  • профессиональные аудиологи: в таких центрах работают специалисты, которые проводят аудиометрическое обследование, диагностику и подбор слуховых аппаратов.
  • широкий ассортимент: эти центры предлагают разнообразные модели и бренды слуховых аппаратов, чтобы удовлетворить потребности разных клиентов.
  • индивидуальная настройка: специалисты центров настраивают слуховые аппараты под конкретные потребности клиента, обеспечивая максимальную эффективность.

Магазины медицинского оборудования:

  • отдел слуховых аппаратов: в некоторых магазинах медицинского оборудования можно найти слуховые аппараты и аксессуары к ним.
  • консультация: в таких магазинах также могут быть специалисты, которые могут предоставить базовую консультацию по выбору аппарата.

Онлайн-магазины:

  • покупка через интернет: некоторые компании продают слуховые аппараты онлайн. Однако покупка через интернет может быть менее предпочтительной без предварительной консультации и индивидуальной настройки.
  • удаленные консультации: некоторые онлайн-магазины предлагают удаленные консультации с аудиологами для помощи в выборе устройства.

Аптеки и оптики:

  • ограниченный ассортимент: в некоторых аптеках и оптиках можно найти слуховые аппараты, но выбор обычно ограничен, и нет возможности провести диагностику и настройку.

Услуги, предоставляемые специализированными магазинами слуховых аппаратов

Диагностика и консультация:

  • проведение полного аудиометрического обследования для определения степени и типа потери слуха.
  • консультация по выбору подходящего слухового аппарата.

Подбор и настройка слуховых аппаратов:

  • индивидуальная настройка слухового аппарата под потребности клиента.
  • демонстрация и тестирование различных моделей.

Обучение и адаптация:

  • обучение пользователя правильному использованию и уходу за слуховым аппаратом.
  • поддержка в период адаптации.

Техническое обслуживание и ремонт:

  • регулярное техническое обслуживание слуховых аппаратов.
  • ремонт и замена деталей при необходимости.

Продажа аксессуаров:

  • батарейки, зарядные устройства, чехлы, средства для чистки и другие аксессуары.

Гарантия и сервисное обслуживание:

  • предоставление гарантии на слуховые аппараты.
  • обеспечение сервисного обслуживания в течение всего срока эксплуатации устройства.

Специализированные магазины и центры слуха предлагают широкий спектр услуг, направленных на подбор, настройку и обслуживание слуховых аппаратов. Обращение к таким специалистам обеспечивает правильный выбор устройства и его эффективное использование, что значительно улучшает качество жизни людей с потерей слуха.

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