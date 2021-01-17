Служба автодорог Крыма – о проезде на плато Ай-Петри

В связи с ухудшением погодных условий ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» напоминает о том, что движение по автомобильной дороге «Бахчисарай – Ялта» через Ай-Петри ограничено в зимний период при наступлении неблагоприятных погодных условий(снегопад, гололедица).

Со стороны Ялта подъем на плато Ай-Петри разрешен только механическим транспортным средствам повышенной проходимости, оборудованным средствами противоскольжения. Эксплуатирующей организации выдано предписание обеспечить безопасность движения транспортных средств на данном участке, — отметили в Службе автодорог.

Отметим, что дорогу на плато Ай-Петри со стороны Ялты сегодня бдительно контролировали и инспекторы ГИБДД. Проезд, примерно, с 10 утра был перекрыт, из-за того, что дорога не была расчищена. Движение возобновилось после работы коммунальной техники. И то, пропускали не всех.

Со стороны Соколиного движение транспорта и вовсе перекрыто со вчерашнего дня.

Движение транспортных средств полностью запрещено с февраля 2020 года из-за разрушения подпорной стены в результате оползня. На данном участке установлены необходимые технические средства, ограничивающие движение, соответствующие дорожные знаки и информационные панно. Движение по данной автомобильной дороге ежегодно ограничивается в зимний период при неблагоприятных погодных условиях (снегопад, гололедица) в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым от 21.10.2020 № 338, — подчеркнули в Службе автодорог Крыма.

При выборе маршрутов движения на плато Ай-Петри эту информацию, точно, стоит принять во внимание.

Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».