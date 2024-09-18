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Служба занятости Севастополя: более 70 соискателей старше 50 лет нашли работу с начала года
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Служба занятости Севастополя: более 70 соискателей старше 50 лет нашли работу с начала года

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:09 18.09.2024

С начала года в Центр занятости обратились 165 жителей города старше 50 лет, более 70 из них нашли работу благодаря службе занятости. Среди самых востребованных профессий у предпенсинеров – бухгалтер, специалист, водитель, диспетчер, кладовщик, заведующий хозяйством, продавец, сторож.

Также многие предпенсионеры желают попробовать для себя новые сферы деятельности. В этом случае карьерные консультанты могут предложить бесплатное обучение по региональным программам или по федеральной программе в рамках нацпроекта «Демография». Всего с начала года прошли бесплатное обучение 38 человек.

Образовательные программы помогают повысить квалификацию или получить дополнительное профессиональное образование. Кроме этого, таким соискателям карьерные консультанты предлагают услуги по социальной адаптации и психологической поддержке, приглашают посетить семинары по технике поиска работы, оказывают содействие в открытии собственного дела, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела оказания услуг в сфере занятости населения Центра занятости Светлану Краснолуцкую.

В летний сезон соискатели 50+ участвовали в оплачиваемых общественных работах по сбору черешни и винограда, а в зимний период представители старшего поколения, как правило, выбирают работу на коммунальных предприятиях Севастополя. В прошлом году на должности работников котельной было принято около 40 севастопольцев.

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На сегодняшний день на платформе «Работа России» для севастопольцев доступно более 2,3 тысяч вакансий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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