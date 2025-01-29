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Служба занятости Севастополя помогает определиться с выбором профессии
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Служба занятости Севастополя помогает определиться с выбором профессии

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:37 29.01.2025

В 2024 году кадровый центр «Работа России» оказал более 4,3 тысячи профориентационных услуг. Из них 1,9 тысячи – учащимся школ и колледжей, а 2,4 тысячи –  безработным, пенсионерам, людям с инвалидностью, гражданам предпенсионного возраста и тем, кто решил возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва.

Служба занятости активно взаимодействует с работодателями, образовательными учреждениями и социальными организациями города, чтобы создать комфортные условия для профессионального самоопределения и карьерного роста. Специалисты центра проводят тренинги, профориентационные уроки и экскурсии, чтобы каждый мог найти свое дело и уверенно двигаться к профессиональным целям.

Мероприятия проходят как в центре, так и в выездном формате, включая школы, колледжи и предприятия города. Для взрослых в 2024 году было организовано свыше 60 семинаров и тренингов, которые помогли участникам получить практические навыки и уверенность на пути к трудоустройству.

Особое внимание уделяется работе с молодежью. Специалисты центра провели более 40 уроков и экскурсий для школьников и студентов, включая мероприятия в отдаленных районах города. Такие занятия помогают ребятам лучше понять свои интересы и способности, а также познакомиться с реальными профессиями.

В прошлом году нам удалось реализовать несколько новых проектов, таких как «Медицина – мое призвание», где школьники знакомились с работой врачей и медсестер в городских больницах. Для младших школьников мы запустили проект «День профессий», который в игровой форме помогает ребятам больше узнать о работе своих родителей. Эти проекты доказали свою значимость, и мы планируем их продолжение в этом году, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по профориентации и профобучению граждан Ирину Реклицкую.

В 2025 году в рамках нового национального проекта «Кадры» служба занятости планирует оказать не менее 4 тысяч профориентационных услуг.

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Напомним, услуги профориентации доступны  всем гражданам России, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства.  Подать заявление можно лично в Кадровом центре или через портал «Работа России». Кроме того, тестирование для определения профессиональных предпочтений можно пройти без предварительного заявления.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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