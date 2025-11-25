Служба занятости Севастополя — призер IV Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости

По итогам федерального этапа конкурса пресс-служба Кадрового центра «Работа России» Севастополя заняла третье место в номинации «Лучшая команда пресс-службы». В этом году эта номинация была включена в конкурс впервые, и севастопольская команда сразу вошла в число сильнейших.

Отдел пресс-службы в нашем центре был создан в прошлом году в рамках комплексной модернизации службы занятости. Специалисты прошли повышение квалификации и сегодня ведут четыре онлайн-площадки — официальный сайт, «ВКонтакте», «Телеграм» и «Дзен». За год аудитория «Телеграм» выросла на 32%, «ВКонтакте» — почти на 20%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Кадрового центра «Работа России» Севастополя Светлану Рендак.

Команда также активно работает со СМИ. Проект «Пресс-ланч для журналистов» стал новой площадкой для открытого общения. За год в федеральных и региональных медиа вышло более 250 материалов о работе центра.

Мы стараемся говорить с людьми простым и честным языком. Для нас важно не только делиться новостями, но и выстраивать доверие. Эта награда — заслуга всей команды, которая каждый день делает чуть больше, чем просто выполняет задачи, — подчеркнула начальник отдела пресс-службы Екатерина Торопова.

Всего на IV Всероссийский конкурс профмастерства в сфере занятости поступило 187 заявок от 66 регионов. Церемония награждения пройдет 3 декабря в Москве.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя