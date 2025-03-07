Служба занятости Севастополя провела «День выпускника» для молодых бухгалтеров

В рамках реализации национального проекта «Кадры» служба занятости населения города Севастополя запустила новый формат поддержки молодых специалистов – «День выпускника». Это уникальная возможность для выпускников учебных заведений получить помощь в поиске работы, пройти стажировку и даже трудоустроиться сразу после окончания учебы.

Первыми участниками «Дня выпускника» стали студенты Севастопольского торгово-экономического техникума, обучающиеся по специальности «Бухгалтерский учет». Для них была организована насыщенная программа, включающая: экскурсию по кадровому центру, семинар «Техника поиска работы», собеседования с работодателями.

В ходе собеседований участники «Дня выпускника» получили предложения о стажировках и вакансиях с заработной платой до 45 тысяч рублей – даже без прохождения стажировок и наличия опыта работы.

«День выпускника» будет проходить каждый четверг в кадровом центре «Работа России» по адресу: ул. Руднева, 40.

Уточнить информацию можно по номеру: +7 (8692) 66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя