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Служба занятости Севастополя провела «День выпускника» для молодых бухгалтеров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Служба занятости Севастополя провела «День выпускника» для молодых бухгалтеров

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:31 07.03.2025

В рамках реализации национального проекта «Кадры» служба занятости населения города Севастополя запустила новый формат поддержки молодых специалистов – «День выпускника». Это уникальная возможность для выпускников учебных заведений получить помощь в поиске работы, пройти стажировку и даже трудоустроиться сразу после окончания учебы.

Первыми участниками «Дня выпускника» стали студенты Севастопольского торгово-экономического техникума, обучающиеся по специальности «Бухгалтерский учет». Для них была организована насыщенная программа, включающая: экскурсию по кадровому центру,  семинар «Техника поиска работы», собеседования с работодателями.

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В ходе собеседований участники «Дня выпускника» получили предложения о стажировках и вакансиях с заработной платой до 45 тысяч рублей – даже без прохождения стажировок и наличия опыта работы.

«День выпускника» будет проходить каждый четверг в кадровом центре «Работа России»  по адресу: ул. Руднева, 40.

Уточнить информацию можно по номеру: +7 (8692) 66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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