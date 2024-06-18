Служба занятости в Севастополе помогает мамам дошкольников найти работу

С начала года в Центр занятости за содействием в поиске работы обратились 46 мам дошкольников, 76% из них уже вышли на работу. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Женщины с детьми дошкольного возраста работают в различных сферах, среди которых менеджмент, инженерия, юриспруденция, экономика, бухгалтерский учёт, архивное дело, тренерская работа, складская логистика и розничная торговля. Служба занятости помогает женщинам адаптироваться и профессионально развиваться. Желающие сменить профессии могут пройти бесплатное обучение по программам дополнительного образования. Это можно сделать в рамках региональных программ или по нацпроекту «Демография». Также можно получить государственную финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей для открытия собственного дела, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

При работе с мамами дошкольников карьерные консультанты службы занятости учитывают жизненные ситуации каждой из них. Все женщины в обязательном порядке проходят профориентацию, при необходимости – социальную адаптацию», — отметила начальник отдела оказания услуг в сфере занятости Центра занятости населения Светлана Краснолуцкая.

С начала года в Центр занятости Севастополя за содействием в поиске работы обратились 1 900 человек, из них более 50% трудоустроено. Большинство нашедших работу – женщины, в том числе с детьми.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя