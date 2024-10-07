Службы Симферополя готовы к ухудшению погодных условий

В столице Крыма продолжаются работы по содержанию улично-дорожной сети. Об этом сообщил заместитель директора МБУ «Город» Владимир Петрожицкий.

В условиях ухудшения погодных условий дежурные и аварийные бригады муниципального бюджетного учреждения «Город» переводятся в режим повышенной готовности. В настоящее время усилены работы по очистке системы ливневой канализации с целью предотвращения подтоплений. Особое внимание уделяется низменным участкам местности, на этих участках работы по очистке проводятся в первую очередь. Отдел зеленого хозяйства занимается обрезкой сухих ветвей и спилом аварийных деревьев, что обеспечивает безопасность для здоровья и имущества граждан. Ежедневно муниципальное бюджетное учреждение «Город» задействует более 80 единиц техники для поддержания надлежащего состояния улично-дорожной сети. Это позволяет эффективно реагировать на любые изменения погодных условий и обеспечивать комфортные и безопасные условия для жителей города, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.