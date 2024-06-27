Смартфон стоил 35 тысяч рублей — был продан за 2 тысячи. Кража у спящего в Севастополе

Полицейские установили, что выпивший местный житель уснул на остановке общественного транспорта, а после пробуждения не заметил, как забыл там свой мобильный телефон, и ушел домой. Оставленный смартфон обнаружил прохожий и, убедившись в отсутствии свидетелей, похитил его и скрылся.
Чуть позже похититель обратился в кафе быстрого питания с просьбой поставить телефон на зарядку и во время беседы с продавцом предложил ему продать устройство за 2 тысячи рублей. Работник общепита согласился на заманчивое предложение, но после обнаружил в нём сим-карту, а также личные данные, поэтому связался с законным владельцем и вернул смартфон. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний местный житель, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе