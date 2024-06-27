Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Смартфон стоил 35 тысяч рублей — был продан за 2 тысячи. Кража у спящего в Севастополе
актуально в республике
Смартфон стоил 35 тысяч рублей — был продан за 2 тысячи. Кража у спящего в Севастополе
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Смартфон стоил 35 тысяч рублей — был продан за 2 тысячи. Кража у спящего в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:01 27.06.2024

Полицейские установили, что выпивший местный житель уснул на остановке общественного транспорта, а после пробуждения не заметил, как забыл там свой мобильный телефон, и ушел домой. Оставленный смартфон обнаружил прохожий и, убедившись в отсутствии свидетелей, похитил его и скрылся.

Чуть позже похититель обратился в кафе быстрого питания с просьбой поставить телефон на зарядку и во время беседы с продавцом предложил ему продать устройство за 2 тысячи рублей. Работник общепита согласился на заманчивое предложение, но после обнаружил в нём сим-карту, а также личные данные, поэтому связался с законным владельцем и вернул смартфон. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний местный житель, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Узнайте больше:  В Ялте сотрудники изобличили мошенническую схему попытки приобретения прав на чужое имущество

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.