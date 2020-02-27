Смех да и только: на Украине политики «соревнуются» в абстрактных планах по «возврату Крыма»

Не успел президент Зеленский молвить тезис о мечтаниях по Крыму как «части национальной идеи», как политики «незалежной» наперегонки стали делать заявления о том, что у них «есть план по возврату» полуострова.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что его план состоит из 12 шагов, последний заключается в том, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит. Каким образом «выскользнет» полуостров, Кулеба уточнять не стал.

А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, — вот это в предыдущих 11 пунктах, — сказал политик.

Но… и уточнять эти самые 11 пунктов тоже не стал.

Еще один оратор, декламатор, а по совместительству певец, музыкант и депутат рады, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что разработал стратегию «холодной деоккупации» территорий Крыма и Донбасса.

По словам Вакарчука, этот план основан на «фундаментальном принципе сохранения украинских жизней». Партия предлагает странам заключить мир на украинских условиях.

Мы назвали его «План холодной деоккупации». «Холодной», потому что надеемся — не уверены, но надеемся — что именно таким способом, без горячей фазы, мы сможем приблизиться к решению проблемы восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме. И Донбасс, и Крым — это неотъемлемая территория Украины. И мы не имеем права разменивать одно на одно, — заявил Вакарчук.

План «Голоса» предусматривает прекращение огня на всей линии фронта в Донбассе, введение демилитаризованной зоны, создание временной международной администрации, деоккупация, первые выборы на освобожденных территориях и возвращение Крыма.

— Минуточку! А как именно? Что значит «и возвращение Крыма»? Как «вертать взад» будете?

Не сказал… Так что смех мой, поверьте, не без причины.

Сея Фрименс.