Смеяться или плакать от таких новостей, но Джемилев хочет устроить митинг… в Симферополе

«Фантазер, ты меня называла»…

Ну, право слово, не знаю, то ли провокационный фантазер, то ли фантастический провокатор Мустафа Джемилев. Судите сами. В эфире интернет-канала «Oboz» он поведал о планах «похода на Крым» 3 мая, или как там его «марша воли», или чего-то там еще (в названиях сами инициаторы мероприятия запутались уже). Так вот, по его словам, если участникам «марша» удастся прорваться через границу в Крым, они устроят в Симферополе митинг и будут рассказывать о «незаконности пребывания российских войск».

Если пропускают – это самый лучший вариант, то мы едем домой. Там по месту будет видно – может быть, приедем в Симферополь, митинг там устроим, а потом по домам. Ну и потом начинаем, конечно, активно работать на территории, пользуясь демократическими правами, провозглашенными в том числе Российской Федерацией, говорить о незаконности пребывания российских войск на нашей территории. Но это, так сказать, в идеале. Такого, конечно, не будет. Скорее всего, наверное, тот вариант – часть пропускают, потом выбирают кого арестовать, кого отпускают, а других обратно выплевывают. Этот вариант может быть. Но может быть то же самое, что было при моей попытке перейти границу 3 мая 14-го года – это они просто блокируют полностью границу своими БТРами, танками и никого не пропускают. И вот эту всю картину мы хотим, чтобы посмотрели наши гости, — цитирует Джемилева «ПолитНавигатор» .

Ранее замглавы запрещенного в РФ «меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана судом экстремистской и запрещена на территории России) Ахтем Чийгоз заявил, что те, кто собирается участвовать в так называемом «марше на Крым», должны быть готовы «отдать жизнь». Добавим, а уж кто-кто, и Джемилев, и Чийгоз, и Чубаров вообще должны готовиться к встрече с российскими правоохранителями. Как говорится, «по совокупности» дел.

Согласитесь, все эти деятели, окопавшиеся в Киеве, прекрасно отдают себе отчет в том, что собираются устроить 3 мая провокацию в духе Гапона, но продолжают фантазировать и нагнетать…