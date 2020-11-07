Смейтесь, ешьте, помогайте другим. Осенняя депрессия: переживать или избавляться?

Психологи поговаривают, что осенняя депрессия — удел большинства из тех, кому повезло жить в климатических зонах, в которых смена сезонов ярко выражена. То есть, за жарким оптимистичным летом идёт промозглая осень, а затем и холодная зима, длящаяся уж точно не три календарных месяца, а все пять… Скажете, появится хандра или нет, напрямую зависит от человека, а точнее — его характера и обстоятельств, в которых он пребывает? Не так далеко от истины, но, согласно исследованиям специалистов, у многих депрессивные состояния — это вовсе не настроение. Это данность, обусловленная вполне серьёзными предпосылками. Как-то:

Плохая наследственность. Если у вас в роду есть старшие близкие, страдающие такими проблемами — у вас они скорее всего также будут.

Хронический стресс, который невозможно нейтрализовать. Кстати, на этой основе сезонная депрессия зачастую возникает у людей определённых профессий, связанных с постоянной психологической нагрузкой. У врачей, правоохранителей, спасателей и т.д.

Соматические расстройства. Заболевания, связанные с нервной и гормональной системами.

Если есть подозрения, что осенняя депрессия связана с выше перечисленными моментами, то однозначно стоит проконсультироваться с врачом. К сожалению, зачастую такие состояния можно купировать только соответствующим лечением и медикаментозно.

А что же делать тем, кто точно знает — его хандра продиктована самой осенью и её подходящим далеко не всем холодным жёлтым настроением, замешанном на осознании того, что до весны-лета с их радостями далеко? Избавляться от депрессии или принять её, как должное, и переживать, втягиваясь в процесс с головой?

Ну… на «вкус и цвет», говорят специалисты, все депрессивные состояния разные. Одним такая апатия пойдёт на пользу — даст передышку эмоциям и настроит на более острое восприятие мира в дальнейшем. А вот другим, которые в хандре «тонут» и теряют силы жить, стоит за себя побороться. Да и почему это не сделать, если способы восстановления статус-кво не такие уж и сложные? Как рекомендуют действовать в этот сложный период знатоки?

Искать радость в жизни. Другими словами, активно заниматься делами, которые нравятся по-настоящему. Тем более теми, что по каким-то причинам откладывали — эмоциональную разрядку получите точно.

Смеяться! Смотреть приколы ндорфин, серотонин, вазопрессин, дофамин и окситоцин) — спровоцируете подъём настроения.

— спровоцируете подъём настроения. Гормоны счастья, кстати, вырабатывается и тогда, когда мы едим определённые продукты. Тот же выброс эндорфина обеспечен, если в вашем ежедневном меню появится шоколад. Но только хороший и не в огромных количествах.

Спорт в осеннюю хандру также показан. И опять-таки из-за гормонов счастья. Физические нагрузки также провоцируют их выработку. Но — важно: на нормализацию состояния можно рассчитывать только тогда, когда спортивные мероприятия будут всё-таки в удовольствие. Гоняя же себя до потери пульса и через вопли «Не могу и не хочу!», вы, скорее всего, обеспечите обратный эффект.

Найти того, кому однозначно хуже, чем вам. Будь-то человек или котёнок в подворотне. Помочь, поддержать, рассмешить, обогреть, накормить… А по факту: сравнить своё положение дел с ситуацией того, кого опекаете. Уж поверьте, при этом осознание, что «не всё так плохо» приходит в 99 случаев из ста.

При каких симптомах стоит заставить себя признать, что вас таки атаковала осенняя хандра? В частности, это:

потеря интереса к тому, что происходит;

беспричинные тоска, плаксивость, раздражительность, агрессия;

недовольство собой и чрезмерная критичность.

На уровне «физики»:

отсутствие аппетита или, наоборот, голод, который вроде как и можно контролировать, но не хочется;

чрезмерная сонливость или бессонница;

сверхутомляемость или же желание работать «до потери сознания».

Может ли осенняя хандра усугубиться, если не заниматься целенаправленным «поднятием настроения»? Может. Но в большинстве случаев всё же, если, конечно, речь не идёт о болезненных депрессивных проявлениях, она движется по пути синусоиды — то обостряясь, то практически нивелируясь.

А ещё, к слову, многим, склонным похандрить, поддерживать себя осенью и зимой в относительно стабильном «нормальном» состоянии помогает элементарная вещь: напоминание о том, что весна — как ни крути — а придёт, и жизнь заиграет новыми красками. Этот маленький, но крепкий посыл, согласитесь, сам по себе уже вызывает улыбку.

