Смена для школьников в крымском лагере «Звёздный» завершилась под кураторством вожатых студенческих отрядов

В детском оздоровительном лагере «Звёздный» завершилась насыщенная смена для подростков, активно занимающихся ученическим самоуправлением. В течение 10 дней вожатые Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) стали для участников настоящими наставниками: помогали развивать лидерские качества, прививали навыки командной работы и способствовали укреплению школьных активов. Подростки освоили основы проектной деятельности, участвовали в деловых играх и решали управленческие задачи, способствующие формированию умений управлять коллективом.

Одним из значимых моментов программы стала лекция посвященная трудовым отрядам подростков. Школьники узнали о возможностях, которые открывает перед ними участие в студенческом движении, и о том, как работа в трудовых отрядах помогает развивать личные и профессиональные навыки.

Работа с подростками в рамках подобных смен — это не просто возможность передать знания, но и шаг к формированию ответственного и готового к профессиональным вызовам поколения. Такие инициативы закладывают фундамент для будущих успехов и воспитывают уважение к труду и командной работе, — отмечает руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский.

Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов реализует программы, направленные на развитие молодежи, включая трудовые проекты и инициативы по укреплению лидерских качеств. Смена в ДОЛ «Звёздный» стала еще одним шагом в развитии навыков самоуправления и профессиональной подготовки школьников, обеспечивая их поддержку со стороны опытных наставников.

источник: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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