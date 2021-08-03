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Смена кадров: у симферопольской "ТСК-Таврии" - новый главный тренер
фото: ФК "Севастополь"

Смена кадров: у симферопольской «ТСК-Таврии» — новый главный тренер

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:53 03.08.2021

Ввиду отсутствия советующей тренерской лицензии Антон Монахов не сможет в предстоящем сезоне (2021/22) руководить симферопольской «ТСК-Таврией» в турнирах под эгидой КФС.

Руководство «ТСК-Таврии» в спешном порядке вынуждено было искать замену Монахову, лишь месяц назад принявшему бразды правления командой. Выбор пал на 51-летнего Артура Оленина, известного по работе с «Краснодаром», керченским «Океаном» и молодежненской «Крымтеплицей». Сегодня, 3 августа, официальный сайт «ТСК-Таврии» подтвердил информацию о назначении Артура Оленина главным тренером команды. По словам директора «ТСК-Таврии» Александра Гайдаша, Антон Монахов продолжит выступать за команду в качестве игрока, а также будет помогать Артуру Оленину в тренировочном процессе, — сообщил «Крымский спорт».

 

Смена кадров: у симферопольской "ТСК-Таврии" - новый главный тренер

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