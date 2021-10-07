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Смена обстановки, отдых, интерес к новому: Туту.ру выяснил у россиян, зачем они путешествуют
фото: Artem Beliaikin (pexels.com)

Смена обстановки, отдых, интерес к новому: Туту.ру выяснил у россиян, зачем они путешествуют

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 07.10.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил у россиян, зачем они путешествуют. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 442 человека.

Опрос показал, что больше трети (36%) путешествуют просто для того, чтобы сменить обстановку. Каждый пятый (19%) использует путешествия как способ отдохнуть от работы. Возможность прикоснуться к новой культуре и традициям главной ценностью путешествия считают 16% опрошенных. Ещё 11% стремятся узнать что-то интересное на экскурсиях. Путешествие как способ оздоровиться воспринимают 8% респондентов. Около 3% ездят куда-то, чтобы попробовать необычную еду, еще столько же — для красивых фото в социальных сетях. Примерно 4% считают главной целью путешествий общение: половина просто хочет знакомиться с новыми люди, а половина рассчитывает пообщаться прицельно с иностранцами и подтянуть иностранный язык, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Результаты опроса «Зачем вам путешествия?»

  • 36% — Просто сменить обстановку
  • 19% — Отдохнуть от работы
  • 16% — Прикоснуться к новой культуре и традициям
  • 11% — Узнать что-то интересное на экскурсиях
  • 8% — Для оздоровления
  • 3% ­— Попробовать необычную еду
  • 3% ­— Для красивых фото в соцсетях
  • 2% — Познакомиться с новыми людьми
  • 2% — Пообщаться с иностранцами, подтянуть язык

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за август 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Смена обстановки, отдых, интерес к новому: Туту.ру выяснил у россиян, зачем они путешествуют

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