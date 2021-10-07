Смена обстановки, отдых, интерес к новому: Туту.ру выяснил у россиян, зачем они путешествуют

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил у россиян, зачем они путешествуют. В опросе, прошедшем на
Опрос показал, что больше трети (36%) путешествуют просто для того, чтобы сменить обстановку. Каждый пятый (19%) использует путешествия как способ отдохнуть от работы. Возможность прикоснуться к новой культуре и традициям главной ценностью путешествия считают 16% опрошенных. Ещё 11% стремятся узнать что-то интересное на экскурсиях. Путешествие как способ оздоровиться воспринимают 8% респондентов. Около 3% ездят куда-то, чтобы попробовать необычную еду, еще столько же — для красивых фото в социальных сетях. Примерно 4% считают главной целью путешествий общение: половина просто хочет знакомиться с новыми люди, а половина рассчитывает пообщаться прицельно с иностранцами и подтянуть иностранный язык, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Результаты опроса «Зачем вам путешествия?»
- 36% — Просто сменить обстановку
- 19% — Отдохнуть от работы
- 16% — Прикоснуться к новой культуре и традициям
- 11% — Узнать что-то интересное на экскурсиях
- 8% — Для оздоровления
- 3% — Попробовать необычную еду
- 3% — Для красивых фото в соцсетях
- 2% — Познакомиться с новыми людьми
- 2% — Пообщаться с иностранцами, подтянуть язык
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