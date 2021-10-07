Смена обстановки, отдых, интерес к новому: Туту.ру выяснил у россиян, зачем они путешествуют

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил у россиян, зачем они путешествуют. В опросе, прошедшем на сайте сервиса , приняли участие 1 442 человека.

Опрос показал, что больше трети (36%) путешествуют просто для того, чтобы сменить обстановку. Каждый пятый (19%) использует путешествия как способ отдохнуть от работы. Возможность прикоснуться к новой культуре и традициям главной ценностью путешествия считают 16% опрошенных. Ещё 11% стремятся узнать что-то интересное на экскурсиях. Путешествие как способ оздоровиться воспринимают 8% респондентов. Около 3% ездят куда-то, чтобы попробовать необычную еду, еще столько же — для красивых фото в социальных сетях. Примерно 4% считают главной целью путешествий общение: половина просто хочет знакомиться с новыми люди, а половина рассчитывает пообщаться прицельно с иностранцами и подтянуть иностранный язык, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Результаты опроса «Зачем вам путешествия?»

36% — Просто сменить обстановку

19% — Отдохнуть от работы

16% — Прикоснуться к новой культуре и традициям

11% — Узнать что-то интересное на экскурсиях

8% — Для оздоровления

3% ­— Попробовать необычную еду

3% ­— Для красивых фото в соцсетях

2% — Познакомиться с новыми людьми

2% — Пообщаться с иностранцами, подтянуть язык

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за август 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.