«Смерть по неосторожности». В Крыму житель Чечни написал явку с повинной и отправлен под домашний арест

В Крыму следствие предъявило обвинение молодому человеку – жителю Чечни по факту причинения им повреждений (со смертельным исходом) 36-летнему симферопольцу. Как уточнили в Следкоме, дело расследуется по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).
В настоящее время обвинение в совершении данного преступления предъявлено 18-летнему жителю Чеченской Республики. Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что в ночь на 20 сентября текущего года близ кафе по улице Карла Маркса между жителем Симферополя и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого последний нанес удар жителю Симферополя в лицо, от чего пострадавший упал и ударился головой о тротуарную плитку. Спустя сутки он скончался по месту жительства от травмы головы, — отметили в Следственном комитете.
Уточняется, что от фигуранта уголовного дела получена явка с повинной. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В ходе следствия будет дана оценка действиям работников медучреждения, куда пострадавший обращался за помощью, — подчеркнули в Следкоме.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Еще об этом резонансном деле — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..