«Смерть по неосторожности». В Крыму житель Чечни написал явку с повинной и отправлен под домашний арест

В Крыму следствие предъявило обвинение молодому человеку – жителю Чечни по факту причинения им повреждений (со смертельным исходом) 36-летнему симферопольцу. Как уточнили в Следкоме, дело расследуется по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

В настоящее время обвинение в совершении данного преступления предъявлено 18-летнему жителю Чеченской Республики. Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что в ночь на 20 сентября текущего года близ кафе по улице Карла Маркса между жителем Симферополя и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого последний нанес удар жителю Симферополя в лицо, от чего пострадавший упал и ударился головой о тротуарную плитку. Спустя сутки он скончался по месту жительства от травмы головы, — отметили в Следственном комитете.

Уточняется, что от фигуранта уголовного дела получена явка с повинной. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе следствия будет дана оценка действиям работников медучреждения, куда пострадавший обращался за помощью, — подчеркнули в Следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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