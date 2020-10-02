Убийство в центре Симферополя. Установлена личность подозреваемого – жителя Чечни

В ночь на 20 сентября в самом центре Симферополя, на ул. Карла Маркса произошел инцидент, завершившийся трагедией уже на следующий день. Скончался 36-летний мужчина (как сообщают соцсети, Артем Кузнецов).

Жестокость и абсурдность ситуации подтверждает видеозапись с камеры наблюдения: группа молодых людей о чем-то говорит с проходящим человеком, удар по лицу, падение.

Бытовой конфликт, обидные слова и короткая драка… Симферополец скончался на следующий день. Свидетели утверждают: «отличилась» группа кавказцев.

И свидетели не ошиблись. Следком уже установил личность подозреваемого. Это житель Чечни. После инцидента он уехал к себе домой, не подозревая, что, возможно, его несдержанность и агрессия стали причиной смерти человека.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следственным отделом по Центральному району города Симферополя предварительно установлено, что в ночь на 20 сентября текущего года близ кафе по улице Карла Маркса между нетрезвым 36-летним жителем Симферополя и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний ударил жителя Симферополя кулаком по лицу, в результате чего тот упал на землю, ударившись затылком об бетон. От черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на следующий день по месту жительства.

На первоначальном этапе следствие располагало информацией, что предполагаемый фигурант является жителем Чеченской Республики. Во взаимодействии с представителем Главы Чеченской Республики в Республике Крым и городе Севастополе его личность была установлена: мужчина, отдыхавший на территории полуострова, через несколько дней после инцидента вернулся на Родину и не располагал сведениями о трагических последствиях конфликта. В ближайшее время по прибытии в Симферополь в рамках следствия с его участием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, — пояснили в Следственном комитете.

Также в ходе следствия будет дана оценка действиям работников медучреждения, куда пострадавший обращался за помощью. Расследование уголовного дела продолжается.