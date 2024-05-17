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Смертельная авария на трассе «Симферополь – Евпатория»: погибли все участники

Смертельная авария на трассе «Симферополь – Евпатория»: погибли все участники ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:11 17.05.2024

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Авария, унесшая жизнь водителей мотоцикла и компактвэна (коммерческий автомобиль — аналог отечественного «пирожка»), произошла сегодня вечером (в 18:35) на 49-м км трассы «Симферополь – Евпатория», недалеко от города Саки.

Смертельная авария на трассе «Симферополь – Евпатория»: погибли все участники ДТП

Водитель, 1972 года рождения управляя автомобилем «Фиат Добло» двигаясь со стороны Симферополя в направлении Евпатории, при осуществлении поворота налево, не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла «Кавасаки», 1982 года рождения, вследствие чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия, оба водителя погибли на месте до приезда скорой помощи, — сообщили в МВД по РК.

Смертельная авария на трассе «Симферополь – Евпатория»: погибли все участники ДТП

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Смертельная авария на трассе «Симферополь – Евпатория»: погибли все участники ДТП

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