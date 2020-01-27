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Смертельное ДТП "лоб в лоб" в Симферопольском районе - погибли три человека

Смертельное ДТП «лоб в лоб» в Симферопольском районе — погибли три человека

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:40 27.01.2020

ДТП в Симферопольском районе произошло накануне вечером на дороге граница с Украиной – трасса Симферополь – Алушта – Ялта 627 км+850 м в районе с.Новоандреевка. «Лоб в лоб» столкнулись «ВАЗ-21099» и «Mitsubishi».

В результате ДТП пострадало 6 человек и, к сожалению, трое из них получили травмы несовместимые с жизнью. Спасателями с помощью специального аварийно-спасательного оборудования оперативно была проведена деблокация 3 пострадавших. Все они были доставлены в 6-ю городскую больницу г. Симферополя, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!

Смертельное ДТП "лоб в лоб" в Симферопольском районе - погибли три человека

Смертельное ДТП "лоб в лоб" в Симферопольском районе - погибли три человека

Смертельное ДТП "лоб в лоб" в Симферопольском районе - погибли три человека

Фото: ГУ МЧС по РК.

 

Смертельное ДТП "лоб в лоб" в Симферопольском районе - погибли три человека

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