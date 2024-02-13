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Смертельное на автодороге «Береговое – Бахчисарай»: погиб мотоциклист

Смертельное ДТП на автодороге «Береговое – Бахчисарай»: погиб мотоциклист

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:49 13.02.2024

Накануне днем (в 16:10) на автодороге «Береговое – Бахчисарай», в черте населенного пункта Маловидное произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Водитель мотоцикла «Кавасаки», 1997 г.р., двигаясь в сторону с. Береговое на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем КамАЗ, под управлением водителя, 1983 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла смертельно травмирован, — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту смертельной аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Смертельное ДТП на автодороге «Береговое – Бахчисарай»: погиб мотоциклист

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