Смертельное ДТП на автодороге «Береговое – Бахчисарай»: погиб мотоциклист

Накануне днем (в 16:10) на автодороге «Береговое – Бахчисарай», в черте населенного пункта Маловидное произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Водитель мотоцикла «Кавасаки», 1997 г.р., двигаясь в сторону с. Береговое на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем КамАЗ, под управлением водителя, 1983 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла смертельно травмирован, — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту смертельной аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.