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Смертельное ДТП на автодороге "Береговое - Бахчисарай". Погибла женщина

Смертельное ДТП на автодороге «Береговое — Бахчисарай». Погибла женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:54 20.09.2024

Неосмотрительный обгон стал причиной  ДТП в Бахчисарайском районе, в результате которого погибла женщина. Авария произошла сегодня днем, в 13:45, на 23-м км автодороги «Береговое — Бахчисарай».

Водитель автомобиля BMW, 2005 года рождения, двигаясь со стороны города Бахчисарая в направлении села Береговое, осуществил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Honda» под управлением водителя, 1958 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Honda», 1958 года рождения смертельно травмирована, четверо участников дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП на автодороге "Береговое - Бахчисарай". Погибла женщина

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Смертельное ДТП на автодороге "Береговое - Бахчисарай". Погибла женщина

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