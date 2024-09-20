Смертельное ДТП на автодороге «Береговое — Бахчисарай». Погибла женщина

Неосмотрительный обгон стал причиной ДТП в Бахчисарайском районе, в результате которого погибла женщина. Авария произошла сегодня днем, в 13:45, на 23-м км автодороги «Береговое — Бахчисарай».

Водитель автомобиля BMW, 2005 года рождения, двигаясь со стороны города Бахчисарая в направлении села Береговое, осуществил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Honda» под управлением водителя, 1958 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Honda», 1958 года рождения смертельно травмирована, четверо участников дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.