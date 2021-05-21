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Смертельное ДТП на дороге «Черноморское – Евпатория»: погибла молодая женщина

Смертельное ДТП на дороге «Черноморское – Евпатория»: погибла молодая женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 23:54 21.05.2021

Днем 21 мая (в 15:03) на 31 км 530 м автодороги «Черноморское – Евпатория» произошло ДТП, в котором погибла молодая женщина – пассажир ВАЗа.

Смертельное ДТП на дороге «Черноморское – Евпатория»: погибла молодая женщина

По информации ГИБДД, вблизи села Новоивановка столкнулись два отечественных авто – «Лада Калина» и ВАЗ 21140.

Водитель, 1976 г.р. управляя автомобилем ВАЗ 21140, двигаясь по второстепенной дороге со стороны с. Кировское в сторону с. Новоивановка, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением водителя, 1984 г.р., двигавшегося со стороны п. Черноморское в сторону г. Евпатория по главной дороге, в результате чего, произошло столкновение, — сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП на дороге «Черноморское – Евпатория»: погибла молодая женщина

В этом ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажирка автомобиля ВАЗ 21140 – женщина, 1988 г.р. Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в горбольницу Евпатории. Несовершеннолетний пассажир ВАЗ 21140, 2009 г.р. также получил телесные повреждения и был доставлен в Черноморскую центральную районную больницу.

Смертельное ДТП на дороге «Черноморское – Евпатория»: погибла молодая женщина

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Смертельное ДТП на дороге «Черноморское – Евпатория»: погибла молодая женщина

 Фото: ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району.

Смертельное ДТП на дороге «Черноморское – Евпатория»: погибла молодая женщина

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