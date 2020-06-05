Смертельное ДТП на дороге «Саки – Евпатория»

Сегодня утром (около 8 часов утра) на дороге «Саки – Евпатория», в районе комплекса «Солнышко» произошло ДТП, в котором погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Toyota Auris», выполняя маневр (поворот? разворот?), допустил выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», двигавшемся во встречном направлении.

На месте аварии работали все оперативные службы. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку. Разбираться есть, в чем. Это прямой участок широкой дороги, с отличной видимостью во все стороны. Поэтому вопрос: «как такое могло произойти?» — более чем уместен.

Все фото: ВК.