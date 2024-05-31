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Смертельное на горной трассе «Алушта – Судак – Феодосия»

Смертельное ДТП на горной трассе «Алушта – Судак – Феодосия»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:04 31.05.2024

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на горной трассе «Алушта – Судак – Феодосия», известной своей извилистостью. Авария случилась сегодня днем, в 16:55 по пути в поселок Коктебель, причем на достаточно прямом участке автодороги.

Смертельное ДТП на горной трассе «Алушта – Судак – Феодосия»

30-летний водитель автомобиля марки «KIA Ceed»,   двигаясь со стороны Феодосии в сторону п. Коктебель,  завершая маневр обгон, не справился с управлением, в результате чего, допустил боковой занос с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения,  где допустил касательное столкновение с автомобилем «Renault», под управлением 45- летнего водителя, с последующим столкновением с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 2104.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2104, водитель и пассажир автомобиля «KIA Ceed» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, где в последующем  пассажир автомобиля марки «KIA Ceed»  от полученных травм скончалась, — сообщили в МВД по РК.

Смертельное ДТП на горной трассе «Алушта – Судак – Феодосия»

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Смертельное ДТП на горной трассе «Алушта – Судак – Феодосия»

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