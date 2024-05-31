Смертельное ДТП на горной трассе «Алушта – Судак – Феодосия»

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на горной трассе «Алушта – Судак – Феодосия», известной своей извилистостью. Авария случилась сегодня днем, в 16:55 по пути в поселок Коктебель, причем на достаточно прямом участке автодороги.

30-летний водитель автомобиля марки «KIA Ceed», двигаясь со стороны Феодосии в сторону п. Коктебель, завершая маневр обгон, не справился с управлением, в результате чего, допустил боковой занос с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилем «Renault», под управлением 45- летнего водителя, с последующим столкновением с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 2104.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2104, водитель и пассажир автомобиля «KIA Ceed» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, где в последующем пассажир автомобиля марки «KIA Ceed» от полученных травм скончалась, — сообщили в МВД по РК.