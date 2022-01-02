Смертельное ДТП на Крымском мосту: ВАЗ врезался в автокран

Вечер 1 января стал фатальным для водителя и пассажира (сидевшего на переднем сиденье) автомобиля ВАЗ 21093. Смертельное ДТП произошло на Крымском мосту.

В 18:45 водитель автомобиля ВАЗ 21093 ехал со стороны города Темрюк в сторону Керчи по Крымскому мосту. Он не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автокраном, который ехал в том же направлении, — рассказали в ГИБДД.

Водитель (парень, 1999 г.р.) и пассажир легковушки (девушка, 2000 г.р.) погибли, ещё два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работали все оперативные службы. Интересно, что столкновение произошло прямо под аркой Крымского моста. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Фото: МВД по РК.

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