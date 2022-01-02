реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Смертельное ДТП на Крымском мосту: ВАЗ врезался в автокран

crimeapress_news



реклама в крыму
Смертельное ДТП на Крымском мосту: ВАЗ врезался в автокран

Смертельное ДТП на Крымском мосту: ВАЗ врезался в автокран

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:10 02.01.2022

Вечер 1 января стал фатальным для водителя и пассажира (сидевшего на переднем сиденье) автомобиля ВАЗ 21093. Смертельное ДТП произошло на Крымском мосту.

В 18:45 водитель автомобиля ВАЗ 21093 ехал со стороны города Темрюк в сторону Керчи по Крымскому мосту. Он не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автокраном, который ехал в том же направлении, — рассказали в ГИБДД.

Смертельное ДТП на Крымском мосту: ВАЗ врезался в автокран

Водитель (парень, 1999 г.р.) и пассажир легковушки (девушка, 2000 г.р.) погибли, ещё два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работали все оперативные службы. Интересно, что столкновение произошло прямо под аркой Крымского моста. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Узнайте больше:  Камеры видеофиксации нарушений ПДД в Крыму — с 3 по 9 января

Смертельное ДТП на Крымском мосту: ВАЗ врезался в автокран

Фото: МВД по РК.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.