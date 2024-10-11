Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | Смертельное ДТП на трассе «Алушта — Судак»: погиб водитель ВАЗа
актуально в республике
Смертельное ДТП на трассе "Алушта - Судак": погиб водитель ВАЗа

Смертельное ДТП на трассе «Алушта — Судак»: погиб водитель ВАЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:55 11.10.2024

Сегодня на трассе «Алушта — Судак», на участке между селами Веселое и Морское произошло ДТП, в котором погиб человек. В обстоятельствах столкновения ВАЗа и иномарки разбираются правоохранители. По информации МЧС РК, для ликвидации последствий аварии выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», Главного управления МЧС России по Республике Крым, пожарной части села Морское, а также «Скорой помощи» и ГИБДД.

Смертельное ДТП на трассе "Алушта - Судак": погиб водитель ВАЗа

В результате аварии один из водителей получил травмы различной степени тяжести и был транспортирован в карету СМП. Другой водитель, к сожалению, получил травмы несовместимые с жизнью и оказался зажат конструкциями транспортного средства. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего. Также огнеборцы провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте аварии, в том числе смыв ГСМ с проезжей части, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Смертельное ДТП на трассе "Алушта - Судак": погиб водитель ВАЗа

Причина ДТП устанавливается экспертами.

Просмотры: 2 127

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
ДТП в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.