Смертельное ДТП на трассе «Алушта — Судак»: погиб водитель ВАЗа

Сегодня на трассе «Алушта — Судак», на участке между селами Веселое и Морское произошло ДТП, в котором погиб человек. В обстоятельствах столкновения ВАЗа и иномарки разбираются правоохранители. По информации МЧС РК, для ликвидации последствий аварии выезжали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», Главного управления МЧС России по Республике Крым, пожарной части села Морское, а также «Скорой помощи» и ГИБДД.

В результате аварии один из водителей получил травмы различной степени тяжести и был транспортирован в карету СМП. Другой водитель, к сожалению, получил травмы несовместимые с жизнью и оказался зажат конструкциями транспортного средства. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего. Также огнеборцы провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте аварии, в том числе смыв ГСМ с проезжей части, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Причина ДТП устанавливается экспертами.

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