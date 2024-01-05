Смертельное ДТП на трассе «Черноморское — Евпатория». К чему приводит занос на скорости

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Сакском районе Крыма. По информации ГИБДД, в аварии на трассе «Черноморское – Евпатория», случившейся сегодня утром (в 7:30) погиб один человек, еще один – госпитализирован.

Водитель автомобиля «Лада Гранта», 1981 года рождения, двигаясь со стороны Евпатории в направлении пгт. Черноморское не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, под управлением водителя, 1980 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 2107 смертельно травмирован, а водитель автомобиля «Лада Гранта» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: МВД по РК.