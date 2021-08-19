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Смертельное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: погиб водитель мотоцикла

Смертельное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: погиб водитель мотоцикла

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:37 19.08.2021

Сегодня утром на трассе «Джанкой – Симферополь», в котором мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла на повороте в сторону Красногвардейского. Столкнулись мотоцикл «Yamaha» и КАМАЗ.

Водитель мотоцикла, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, не выбрал дистанцию от впереди едущего грузовика КАМАЗ, который остановился, чтобы повернуть. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте от полученных травм, — сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: погиб водитель мотоцикла

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Смертельное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: погиб водитель мотоцикла

Фото: ВК, Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Смертельное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: погиб водитель мотоцикла

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