Смертельное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: погиб водитель мотоцикла

Сегодня утром на трассе «Джанкой – Симферополь», в котором мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла на повороте в сторону Красногвардейского. Столкнулись мотоцикл «Yamaha» и КАМАЗ.
Водитель мотоцикла, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, не выбрал дистанцию от впереди едущего грузовика КАМАЗ, который остановился, чтобы повернуть. В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте от полученных травм, — сообщили в ГИБДД.
По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.
Фото: ВК,
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