Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: два человека погибли на месте

Сегодня утром (в 7:55) на трассе «Симферополь – Алушта» произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В этой аварии на мокрой дороге погибли два человека.

Водитель автомобиля «Volkswagen Polo», двигаясь во встречном направлении, не учёл дорожную обстановку, в результате чего выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение во встречном направлении с рейсовым автобусом. В результате ДТП смертельно травмированы два человека, — сообщили в МВД по РК.

В ГИБДД уточнили: погибшие — водитель и пассажир Volkswagen Polo». Еще два пассажира легкового авто госпитализированы с тяжелыми травмами. Авария произошла на выезде из Алушты в сторону Симферополя. Отметим, что в автобусе никто не пострадал.

Полиция и прокуратура проводят проверку.

Фото: МВД по РК.