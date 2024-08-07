Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Алушта». Погиб мотоциклист

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Симферополь – Алушта» с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Смертельная авария произошла ночью (в 00:30) в границах села Пионерское.

Водитель, 1958 года рождения управляя транспортным средством ВАЗ-2107, двигаясь по второстепенной дороге со стороны ул.Парниковая в с. Пионерское, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу «YAMAHA» под управлением водителя, 1987 года рождения, который двигался по главной дороге со стороны Алушты в направлении Симферополя. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а водитель ВАЗ-2107 получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.



На месте аварии работали все оперативные службы. Уточняются все обстоятельства смертельного ДТП.

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