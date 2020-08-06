Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Армянск». Погиб мотоциклист

Минувшей ночью на трассе «Симферополь – Армянск» произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По информации ГИБДД, авария произошла под Симферополем, не доезжая до поселка Грэсовский.

30-летний водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь с Евпаторийского шоссе в направлении поселке Грэсовский, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Skoda Octavia», которая ехала впереди, — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП мотоциклист погиб. По факту аварии, повлекшей гибель человека, правоохранители проводят проверку.