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Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Армянск». Погиб мотоциклист
Фото: Gazetadaily.ru

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Армянск». Погиб мотоциклист

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:53 06.08.2020

Минувшей ночью на трассе «Симферополь – Армянск» произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По информации ГИБДД, авария произошла под Симферополем, не доезжая до поселка Грэсовский.

30-летний водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь с Евпаторийского шоссе в направлении поселке Грэсовский, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Skoda Octavia», которая ехала впереди, — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП мотоциклист погиб. По факту аварии, повлекшей гибель человека, правоохранители проводят проверку.

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Армянск». Погиб мотоциклист

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