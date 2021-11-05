Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой»: недалеко от Первомайского сбили пешехода

На трассе «Симферополь – Джанкой» произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Человека сбили на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от села Первомайское. Судя по всему, двигалось на высокой скорости. На видеоролике, который опубликовали свидетели трагедии, видно, что лобовое стекло легковушки полностью разбито. Судя по всему, при столкновении пешехода ударило о стекло и отбросило в сторону.

Из обсуждения происшествия в группе ВК, Автопартнер Крым :

Давно пора там ставить светофор как в Красной Зорьке. Необходимо либо убрать преимущество пешеходов на переходах ВНЕ населённых пунктов либо обязательно устанавливать светофоры на всех переходах с предварительным ограничением скорости! Притормаживать на «зебре» надо. А не винить пешеходов, угрожая тем, что они больше пострадают. Если бы он так ехал, когда сдавал на права, то прав бы у него не было. Там никогда порядка не будет. Камеры не спасут. Беда в освещении и отсутствии наказания для самих пешеходов.

Отметим, что смертельное ДТП произошло в темное время суток. Официальной информации от ГИБДД пока нет, но известно, что на месте аварии работали медики и госавтоинспекторы.